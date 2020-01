Koronowirus atakuje! Szokująca hipoteza na temat przyczyn wybuchu epidemii z Chin [VIDEO]

Naukowcy są prawie pewni co spowodowało epidemię śmiertelnego koronowirusa. Ponoć było tak: ludzie zarazili się od węży, węże – od nietoperzy. Wirus zabił już 26 osób!

Śmiertelny koronawirus z miasta Wuhan w Chinach zbiera krwawe żniwo. Z jego powodu zmarło już 26 osób. Co więcej władze informują, że odnotowanych już 830 przypadków zakażenia. Co doprowadziło do powstania wirusa?

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak młoda Chinka zajada się tradycyjnym daniem, jedząc ugotowanego nietoperza. Według naukowców to właśnie te zwierzęta prawdopodobnie są przyczyną rozprzestrzeniania się choroby.

To nagranie stało się hitem sieci. Widzimy na nim jak młoda Chinka pałeczkami zajada ugotowanego nietoperza. Na stole stoi miska z zupą, w której chwilę wcześniej pływało zwierzę.

Czy ludzie zrazili się od węży?

Natomiast inni naukowcy uważają, że nietoperze zaraziły węże, które potem rozpowszechniły ten śmiertelny wirus. Mianowicie chodzi o dwa gatunki węża. Niemrawca prążkowanego i kobrę pospolitą. To właśnie one miały rozpocząć epidemię koronawirusa.

Pierwsze informacje o nowym wirusie pojawiły się w grudniu 2019 roku, w Wuhan – 11-milionowym mieście w środkowych Chinach. Od tamtego czasu w Chinach zachorowało ponad 800 osób, a wirus dotarł m.in. do USA, Japonii, Korei Południowej, Australii i blisko granic Polski – na Białoruś!

WHO wprowadziła nazwę 2019-nCoV na określenie nowo odkrytego wirusa. Jak podaje „BBC News” koronawirus odkryto pod koniec 2019 roku. Pochodzi on z tej samej grupy co SARS i MERS – wszystkie te wirusy są wirusami odzwierzęcymi, co oznacza, że pierwsi chorzy zarazili się wirusem bezpośrednio od zwierząt. W tym przypadku od nietoperzy i węży.

W przypadku SARS i MERS badania wykazały, że źródłem wirusa 2019-nCoV były nietoperze i że łaskuny chińskie (rodzaj drapieżnego ssaka) oraz wielbłądy miały być nosicielem pośrednim, od którego zarazili się pierwsi ludzie.

Teraz jak podają media, pierwszymi chorymi zakażonymi przez wirus byli pracownicy, bądź klienci targu z owocami morza w Wuhan. Tam sprzedaje się właśnie mięso nietoperzy oraz węży.

Władze Chin zablokowały miasta. Żeby zatrzymać rozprzestrzenianie się śmiertelnego koronawirusa. Chiny zdecydowały się na zakaz funkcjonowania komunikacji zbiorowej w 10 miastach. Utrudnienia panują m.in. w Wuhan, Ezhou i Huanggang.

Czy uda się powstrzymać śmiercionośny wirus?

Źródło: BBC News/ o2.pl/ rp.pl