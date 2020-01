Niemcy: sześcioro zabitych w Rot am See to członkowie jednej rodziny. Sprawca ujęty

Sześć osób zostało zastrzelonych w piątek w miejscowości Rot am See w niemieckiej Badenii-Wirtembergii; wszyscy należeli do jednej rodziny – podały media. Sprawca, który został ujęty przez policję, prawdopodobnie działał z pobudek uczuciowych.

Do tragedii doszło w restauracji w centrum 5-tysięcznej miejscowości. Oprócz zabitych są też ranni. Z ustaleń dziennika „Bild” wynika, że urodzony w 1983 roku morderca był w związku z jedną z ofiar.

Policja wychodzi z założenia, że sprawca nie miał wspólników.

Funkcjonariusze sił bezpieczeństwa nie mają jednak całkowitej pewności co do motywów sprawcy, ale przypuszczają, że działał on z pobudek uczuciowych. Apelują też na Twitterze by nie rozpowszechniać spekulacji na ten temat.

LATEST: Six people are dead and two injured after a shooting in the German town of Rot am See, local police told @ABC News. https://t.co/HYUyK7n9ld — ABC News (@ABC) January 24, 2020

źródło PAP/Twitter