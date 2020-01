Nuklearna zagłada już puka do naszych drzwi. „Zegar Zagłady” niedługo wybije północ

Eksperci poinformowali, że tzw. „Zegar Zagłady” trzeba przesunąć o 20 sekund do przodu. Oznacza to, że do „północy” pozostało 100 sekund. W ten sposób jesteśmy bliżej nuklearnej zagłady, niż kiedykolwiek wcześniej w historii.

„Zegar Zagłady” to symboliczny zegar prowadzony od 1947 roku przez zarząd „Bulletin of the Atomic Scientists„ na Uniwersytecie Chicagowskim. Pokazuje zawsze X minut do północy, gdzie „północ” oznacza zagładę ludzkości. Pierwotnie „zagłada” oznaczała zagrożenie wojną nuklearną. Jednak koncepcja zegara ewoluowała tak, że w początkach XXI wieku zawierała też rodzaje broni nuklearnej, technologie zmieniające klimat i „nowe osiągnięcia w naukach biologicznych i nanotechnologii, które mogą spowodować nieodwracalne szkody”.

Badacze co roku aktualizują godzinę na zegarze. Podczas wczorajszej konferencji naukowcy poinformowali, że „Zegar Zagłady” posunął się 20 sekund do przodu, pozostawiając sobie 100 sekund do północy.

Oznacza to, że jesteśmy najbliżej zagłady w całej naszej historii. Tak mało czasu do „północy” nie było nawet podczas kryzysu kubańskiego.

– Ludzkość nadal boryka się z dwoma jednoczesnymi zagrożeniami egzystencjalnymi – wojną nuklearną i zmianami klimatu – które są spotęgowane przez multiplikator zagrożeń, cyberaktywną wojnę informacyjną, obniżającą zdolność społeczeństwa do reagowania – czytamy w komunikacie.

Ponadto – według badaczy – w ubiegłym roku przywódcy światowi stworzyli warunki sprzyjające ponownemu wyścigowi zbrojeń nuklearnych i rozprzestrzenianiu broni jądrowej”.

– Konflikty polityczne dotyczące programów nuklearnych w Iranie i Korei Północnej pozostają nierozwiązane i pogłębiają się. Współpraca USA-Rosja w zakresie kontroli zbrojeń i rozbrojenia praktycznie nie istnieje – przypomniano.

Zwrócono też uwagę na „wojnę dezinformacyjną, która prowadzi do podważania zasad demokracji w niektórych krajach”.

