Polska, XXI wiek. Zatrzymani za grę w pokera. 17 osobom grożą wysokie kary

W jednym z gdańskich lokali grupa kilkunastu osób spotkała się, by zagrać w pokera sportowego. Pokera, który w Polsce jest nielegalny. Długo nie pograli, gdyż wizytę złożyli im funkcjonariusze.

Turniej zorganizowany był profesjonalnie, co może wskazywać, że podobne gry odbywały się w tym miejscu dość często. Policjanci zabezpieczyli stół do gry, żetony, sprzęt komputerowy, telefony komórkowe, gotówkę oraz notatki.

W tej – określanej przez prawo – „nielegalnej grze hazardowej” udział wzięło łącznie 17 osób. Wszystkim uczestnikom grożą surowe kary finansowe, a organizatorom nawet 3 lata więzienia. W akcji rozbijania „niebezpiecznych przestępców” udział wzięli policjanci, funkcjonariusze Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego i Krajowej Administracji Skarbowej.

W Polsce poker sportowy jest nielegalny od 2009 roku. To pokłosie „afery hazardowej” z udziałem wierchuszki Platformy Obywatelskiej i naprędce zmienionej w celu ratowania wizerunku ustawy. Po dojściu do władzy PiS-u przepisy jeszcze bardziej zaostrzono i zakazano gry nawet w internecie.

To ewenement na skalę światową. Polska jest jednym z nielicznych krajów, gdzie obowiązują tak restrykcyjne przepisy. Na różnych kontynentach organizowane są prestiżowe turnieje, które przyciągają po kilka-kilkanaście tysięcy uczestników i jeszcze więcej widzów. W Polsce natomiast nie może zagrać ze sobą – jak w opisywanym przypadku – 17 osób. Osób, które spotkały się dobrowolnie. Nikt ich nie zmuszał, nikt nie wyciągał siłą pieniędzy, o dziwo nikt też nie został ranny, ani nie zginął.

Rządzący – dla dobra obywateli oczywiście – zakazują pokera, bo uważają go za grę hazardową. To znaczy grać można, ale tylko w licencjonowanych kasynach, a od ewentualnej wygranej należy odprowadzić 25% podatku. Między sobą, bez udziału państwa, nie można, bo wtedy jest to szczególnie niebezpieczne.

W najgłośniejszym dotąd przypadku w Polsce za grę w pokera zatrzymano blisko 100 osób. W Szczecinie organizowany był turniej urodzinowy, na który wpadli niezapowiedziani goście, czyli funkcjonariusze. Po czterech latach dochodzenia zdecydowano o grzywnach 5 i 3 tys. zł dla organizatorów oraz po 500 zł dla uczestników.