Soros da MILIARD dolarów. „Najważniejszy projekt mojego życia”

Znany lewicowy finansista George Soros ogłosił, że przeznaczy miliard dolarów na finansowanie sieci uniwersytetów przedstawiających jego wizję świata. Deklarację złożył podczas odbywającego się w Davos Światowego Forum Ekonomicznego.

Według planu Sorosa na świecie na powstać sieć uniwersytetów, które będą promować wizję „otwartego społeczeństwa” oraz liberalne „wartości”.

Wszystko ma być finansowane za pośrednictwem jego stowarzyszenia – Fundacje Społeczeństwa Otwartego. Zapowiedział, że z własnej kieszeni wyłoży na ten projekt miliard dolarów.

Uczelnie mają bazować na stworzonym już wcześniej przez Sorosa Uniwersytecie Środkowoeuropejskim. Do niedawna uczelnia swoją siedzibę miała w stolicy Węgier, Budapeszcie. Victor Orban pozbawił ją jednak w 2018 roku prawa do przyznawania amerykańskich dyplomów. Uniwersytet przeniósł się do Wiednia.

– Przetrwanie otwartych społeczeństw jest zagrożone, a my stoimy w obliczu jeszcze większego kryzysu: zmiany klimatu. To zagraża przetrwaniu naszej cywilizacji. Te wyzwania zainspirowały mnie do ogłoszenia dziś najważniejszego projektu mojego życia – mówił Soros w Davos.

– To będzie międzynarodowa platforma nauczania. W pierwszej fazie połączy istniejące już uczelnie. W drugim etapie udostępnimy sieć innym instytucjom, które zechcą się do nas przyłączyć i które mają ku temu odpowiednie kwalifikacje – kontynuował.

Soros ma nadzieje, że powstające uczelnie przeciwstawią się rosnącemu – według niego – autorytaryzmowi w USA, Rosji i Chinach. Podczas swojego wystąpienia w Davos zaatakował także prezydenta USA Donalda Trumpa, nazywając go „największym narcyzem”.

– Mam nadzieję, że ci, którzy podzielają tę wizję, przyłączą się do nas, czyniąc ją rzeczywistością. Największa nadzieja leży w dostępie do jakościowej edukacji – mówił Soros.

Źródło: theguardian.com || NCzas.com