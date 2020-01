Tajemniczy koronawirus w Chinach. Ludzie padają na ulicach. PRZERAŻAJĄCE nagrania [VIDEO]

Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo Chinach. Narodowa Komisja Zdrowia Chin podaje, że zarażonych jest już 830 osób, a nie żyje 25.

Władze zarządziły blokadę komunikacyjną dziesięciu miast w prowincji Hubei m.in. Wuhan, Ezhou i Huanggang. W efekcie kwarantannie podlega kilkadziesiąt milionów ludzi.

Chińczycy dzielą się w mediach społecznościowych przerażającymi nagraniami, na których widać, że ludzie dosłownie mdleją na ulicach.

In #Wuhan ,people are collapsing on streets due to the deadly #WuhanPneumonia . so helpless. #WuhanCoronavirus #WuhanOutbreak pic.twitter.com/X5ho3Llpcm

A weibo video posted by a person claiming to be a nurse in #Wuhan Red Cross Hospital. She said medical workers and patients were stuck with three deceased in a packed hospital corridor. No one is here to take care of the bodies. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/MKumfLDPki

Likely a video from #Wuhan railway station.

Someone please helps me to verify.

China’s army is locking down the city with assault weapons due to #WuhanPneumonia outbreak.

Is it necessary?People just want to survive. No individual life is respected when its odd with CCP interest pic.twitter.com/DGUHFSjLgR

— 巴丢草 Badiucao (@badiucao) January 24, 2020