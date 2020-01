Wielka rewolucja w McDonald’s! Tego już nie będzie w żadnej restauracji w Polsce [VIDEO]

Wielka rewolucja w popularnej sieci McDonald’s w całej Polsce. Od czwartku we wszystkich restauracjach w kraju nie będą już dostępne plastikowe słomki. W imię wartości ekologicznych zostaną one zastąpione papierowymi odpowiednikami. Jednak to dopiero początek zmian.

Do tej rewolucji MacDonalds przygotowywał swoich konsumentów już od miesiąca pokazując w telewizji reklamy „Nadchodzi zmiana”.

Teraz amerykański gigant zdecydował, że zamienni w imię ekologicznej poprawności plastikowe słomki na papierowe. Dodatkowo sieć restauracji zapewnia o wytrzymałości swojego produktu. Ponoć nowe słomki mogą pozostawać w wodzie nawet przez 5,5 godziny bez namakania.

Dodatkowo słomki oraz ich opakowania są wykonane w 100 proc. z papieru certyfikowanego przez PEFC – w 100 proc. nadają się do recyklingu.

McDonald’s na całym świecie stawia na papier

Jednak to nie wszystkie zmiany. Sieć wprowadziła także nowe, przyjazne środowisku opakowania lodów McFlurry oraz patyczki do balonów, które są również całkowicie papierowe.

Amerykański fast food podaje, że rocznie w restauracjach firmy zużywanych jest 160 milionów słomek, 23 miliony kubeczków McFlurry oraz 3,5 miliona patyczków do balonów.

Co więcej by być jeszcze bardziej ekologicznym, zarząd Macdonalda zapewnia, że to dopiero początek. A firma w przyszłości znacząco zredukuje produkcję gazów cieplarnianych z restauracji, biurach i w łańcuchu dostaw.

Sieć lokali fast food dała sobie czas do 2025 roku, aby zupełnie wyeliminować plastik i zstąpić go materiałami nadającymi się w pełni do recyklingu.

Oczywiście wprowadzenie tych wszystkich zmian odbyło się 23 stycznia czyli w międzynarodowym dniu bez reklamówek plastikowych. Ekologowie wymuszają na dużych sieciach odchodzenie od plastiku. Tylko idąc do MacDonaldsa na burgera i tak jesteśmy z każdej strony atakowani plastikiem! Sama papierowa słomka nic tu nie zmieni. Choć PR-owo Greta Thunberg będzie zadowolona.

