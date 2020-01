Wpis nastolatki w internecie staje się dla Francji problemem państwowym [VIDEO]

16-letnia Mila, francuska uczennica i lesbijka umieściła w internecie filmik, w którym mówi, że „islam to gów…a religia”. Zrobiła się z tego afera niemal państwowa.

Panienka, której wygląda wskazywałby raczej na to, że więcej czasu poświęca kosmetyce, niż religioznawstwu, wydaliła opinię na swoim poziomie. Być może odrzuciła jej awanse koleżanka z Maghrebu lub spotkała się z krytyką swoich praktyk seksualnych. Nie wiadomo.

Jednak to w takich kategoriach należałoby oceniać jej niezbyt mądry film na Instagramie. Tymczasem mamy aferę na skalę całego kraju, z udziałem prokuratury, komentarzami polityków i dyskusją mediów.

Na 16-letnią uczennicę spłynęła lawina obelg i gróźb śmierci za obrażanie islamu. Grożono jej gwałtami i poderżnięciem gardła. Prokuratura w Vienne wszczęła dochodzenie w sprawie „grożenia śmiercią” w następstwie złożonej przez nią skargi. Toczy się też drugie śledztwo przeciw niej samej, jako autorce filmu „podżegającego do nienawiści rasowej”. Tutaj bronią jej środowiska LGTB i np. „Charlie Hebdo”, domagające się „prawa do bluźnierstwa”.

W filmiku Mila wyjaśnia niechęć do religii islamskiej i Koranu, tym, że są wypełnione… „nienawiścią”. Ma to być „rasistowska religia”. Później jednak przeprosiła w mediach społecznościowych: „Przepraszam, nie chciałem nikogo urazić. Mówiłam zbyt szybko. To ludzki błąd”.

Dochodzenie w sprawie „gróźb śmierci” zostało powierzone sekcji żandarmerii, która jest odpowiedzialna za cyberprzestępczość. Poza groźbami śmierci, w internecie ujawniono jej dane kontaktowe i adres jej szkoły średniej. W rezultacie ze względów bezpieczeństwa 16-latka przestała do niej chodzić.

Obrażanie religii to we Francji przypadłość dość częsta. Ofiarami są jednak na ogół chrześcijanie. Niedawno jeden z „satyryków” na antenie publicznego radia wyśpiewywał sobie, że „Jezus był ped…łem” . Jednak owi domorośli „artyści” zdają sprawę, że podobne uwagi o Mahomecie już tak bezkarne by nie były. 16-latce albo zabrakło wyobraźni albo rosnące w siłę środowisko LGTB postanowiło spróbować konfrontacji… Prymitywna wypowiedź 16-latki może tu być tylko pretekstem.

