Od miesiąca trwa kalendarzowa zima. Jednak wiele wskazuje na to, że pogoda nie da nam tego odczuć. Przynajmniej w ciągu najbliższych 16 dni.

Na najbliższe nieco ponad dwa tygodnie synoptycy przewidują deszcz, wiatr, ciepłe powietrze z południa, a także ochłodzenie. Jednak na tym tegoroczna zima się kończy. Śnieg będzie można zobaczyć wyłącznie w wysokich partiach gór, a pogoda będzie raczej wiosenna.

Nad Polskę będzie napływać łagodne, wilgotne, ale raczej ciepłe powietrze polarnomorskie z południowego zachodu i zachodu. Przyniesie ono dodatnie temperatury, chwilami przekraczające nawet 10 kresek na termometrze. Czekają nas co najwyżej niewielkie przymrozki w nocy.

Weekend zapowiada się pogodnie. Będzie dominował wyż znad Bałkanów i Morza Czarnego, a dzięki niemu pojawi się sporo słońca i temperatury od 3 do 7 stopni powyżej zera.

W poniedziałek pogoda nieco się pogorszy. Załamanie aury potrwa przez pierwszą część tygodnia. Wszystko przez niż znad Skandynawii. Pojawią się zachmurzenie i deszcz. Termometry pokażą od 4 stopni, przez 8 stopni przy bardzo silnym wietrze, do nawet 11 stopni we wtorek. Najchłodniej będzie jednak w czwartek – od 3 do 6 stopni. Lokalnie może pojawić się także deszcz ze śniegiem. W piątek, po przejściowych rozpogodzeniach, znów pojawią się silny wiatr, chmury i deszcz. Jednak temperatury wyniosą od 7 do nawet 13 stopni.

Ochłodzenie przyjdzie już w pierwszy weekend lutego. Z północnego zachodu napłynie zimniejsze powietrze. W sobotę może miejscami popadać przelotnie deszcz ze śniegiem. Ochłodzenie nie będzie jednak drastyczne – termometry pokażą w niedzielę od 3 do 5 stopni powyżej zera. Niewielki przymrozek może pojawić się nocą.

Kolejny tydzień zapowiada się pogodnie, za sprawą wyżu z Europy środkowej. Temperatura wyniesie do 5 – 7 stopni. Słabe opady mogą pojawić się na północy kraju. Więcej chmur i silny wiatr pojawią się w połowie tygodnia. Jednak utrzymujący się napływ cieplejszego powietrza sprawi, że termometry na zachodzie Polski pokażą nawet 12 stopni. Na wschodzie natomiast od 5 do 8 kresek powyżej zera. Lokalnie może popadać przelotny deszcz. Pod koniec tygodnia ochłodzi się. Od czwartku będzie padać deszcz, miejscami deszcz ze śniegiem. W piątek temperatura wyniesie już od 3 do 5 stopni.

Drugi weekend lutego także zapowiada się pogodnie. Termometry mogą wskazać od 4 do 8 stopni. Wygląda więc na to, że na razie możemy zapomnieć o prawdziwej, białej zimie.

Źródło: fakt24.pl