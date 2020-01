Dobra wiadomość dla podatników. Skarbówka planuje protesty w lutym

Pracownicy skarbówki zapowiadają rozpoczęcie protestów w lutym. Mają być dotkliwe, więc rozpoczną się w czasie największej gorączki rocznych rozliczeń PIT.

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej negocjują z rządem podwyżki. Ich zdaniem zapisy w ustawie budżetowej nie zapewniają im satysfakcjonującej podwyżki.

Skarbówka dała rządowi czas do końca stycznia na to, by zgodził się na jej postulaty. W przeciwnym razie w lutym rozpoczną się protesty ze strajkiem włącznie.

Termin nie jest przypadkowy. Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej oznajmili, że protest, by był skuteczny musi być dotkliwy. Dlatego ma przypadać na czas największych rocznych rozliczeń podatku dochodowego.

Skarbówka twierdzi, że rząd nie chce dotrzymać wcześniejszych ustaleń związanych z podwyżkami. I tak pracownicy z korpusu służby cywilnej zamiast obiecanych 866 złotych podwyżki maja dostać 790.

Funkcjonariusze służb celno–skarbowych zamiast zarabiać więcej o 788 zł mają dostać dodatkowo jedynie 700 złotych. Zaś pozostali pracownicy spoza służb cywilnych i mundurowych maja uzyskać 694 złote zamiast uzgodnionych 761.