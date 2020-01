Francja w panice. Nas Sekwaną przygotowują się na walkę z koronawirusem

We Francji potwierdzono już trzy przypadki zachorowań. W mediach zaleca się konwencjonalne środki ostrożności: regularne mycie rąk, używanie jednorazowych chusteczek do nosa, kaszel „do rękawa”, unikanie osób zagrożonych, a nawet noszenia masek chirurgicznych.

Przytaczane są objawy, na które trzeba zwracać uwagę. Chodzi o trudności w oddychaniu, kaszel, ból gardła, gorączkę, objawy grypowe. Wg lekarzy trudno rozpoznać dokładnie wirusa, który nadal mutuje. Istnieje jednak test przesiewowy. Opracowano go w Niemczech i jest już dostępny w Paryżu i Lyonie. Władze zapowiadają, że będzie dostępny w całej Francji już od przyszłego tygodnia.

Zarażenia następuje głównie przez drogi oddechowe, kontakt z dłońmi i np. ślinę. Jean-Claude’ Manuguerry z Instytutu Pasteura uważa, że ten koronawirus jest mniej zaraźliwy niż grypa, ponieważ częściej występuje w „głębokich częściach układu oddechowego”.

Środki ostrożności w największym stopniu dotyczą podróżnych powracających z Chin. Osoby z klinicznymi objawami infekcji dróg oddechowych, które przebywały w Wuhan powinny szczególnie obserwować stan swojego zdrowia.

Wśród zaleceń jest prośba o nie chodzenie z objawami choroby na ostre dyżury do szpitali i przychodni. Najlepszym rozwiązaniem ma być telefon i wykręcenie numeru 15. Do pacjenta przyjeżdża wtedy zespół specjalistyczny.

Francuskie Ministerstwo Zdrowia planuje wydawanie codziennych komunikatów o sytuacji i kolejnych instrukcji. .Władze obawiają się jednak paniki i „rozpowszechniania fałszywych informacji”.

Minister Agnès Buzyn powiedziała, że wszystkie zakłady opieki zdrowotnej i pracownicy służby zdrowia otrzymali już odpowiednie procedury postępowania. Po telefonie do Centrum 15, karetki będą zabierać chorych z domów nie do dyżurujących szpitali, ale do placówek specjalistycznych. W Paryżu i Lyonie jest to Krajowe Centrum Referencyjne Instytutu Pasteura.

Ministerstwo podaje, że obecnie nie ma leków przeciwko temu koronawirusowi, a leczenie polega na zwalczaniu objawów. Prof. Eric Caumes, kierownikowi oddziału chorób zakaźnych szpitala Pitié-Salpêtrière w Paryżu powiedział mediom, że „niektórzy z pewnością mieli łagodne formy, nie zdając sobie nawet z tego sprawy” i dodał że szczepionka może zostać opracowana do czerwca tego roku.

Źródło: Le Figaro/ Le Parisien/ France Info