Kaczyński chce reparacji za II wojnę światową od Rosji

Po nieudolnych próbach uzyskania odszkodowania od Niemiec PiS brnie dalej. Teraz Jarosław Kaczyński reparacji chce się domagać od Rosji.

Prezes PiS udzielił wywiadu niemieckiemu tabloidowi „Bild”. Rozmowa zeszła na temat reparacji za II wojnę światową.

– Polska nigdy nie pogodzi się z tym, że nie otrzymała reparacji – przekonywał niemieckich dziennikarzy Jarosław Kaczyński. Jednak plany w zakresie reparacji nie kończą się na Niemcach.

Prezes PiS dodał bowiem, że pieniądze należą się Polsce również od Rosji.

– Także Rosja powinna zapłacić. Nie sądzę jednak, by nasze pokolenie jeszcze tego dożyło, by Rosja przyznała się do swojej odpowiedzialności. Jedno jest pewne: nasze żądania się nie przedawniają – mówił Kaczyński.

Biorąc pod uwagę skuteczność PiS w egzekwowaniu reparacji (i nie tylko) to Rosjanie mogą spać spokojnie. Pytanie po co PiS, po porażce kwestii niemieckich reparacji, odgrzebuje temat?

Najwyraźniej żądania, których nie da się zrealizować, tak jak obietnice nie do zrealizowania, najlepiej działają na wyborców tej partii.

Źródło: Bild