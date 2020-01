Kiedy koronawirus z Wuhan dotrze do Polski? Można to sprawdzić. Plague Inc notuje rekordy popularności z powodu chińskiej plagi [VIDEO]

Koronawirus dla Chińczyków jest śmiertelnym zagrożeniem. Jednak dla innych – np. twórców gry Plague Inc – jest istną żyłą złota. Symulator rozprzestrzeniania się chorób bije rekordy pobrań w sieci.

Koronawirus jest jednym z najpopularniejszych tematów na całym świecie. Dzięki niemu Plague Inc znalazł się na szczycie w rankingu najczęściej kupowanych gier w chińskim AppStore. Gra jest symulatorem rozprzestrzeniania się chorób i wirusów na świecie.

Wcześniej aplikacja zdobyła wielką popularność sześć lat temu. Wówczas, w 2014 roku w Afryce wybuchła epidemia Eboli.

– Ludzie są ciekawi i chcą dowiedzieć się czegoś więcej na temat zaraźliwych chorób. Plague Inc może tu się przydać, bo to dobra prezentacja tego, jak wirus może się rozprzestrzeniać – mówił wówczas jeden z twórców gry w rozmowie z „Polygon”.

Plague Inc to połączenie gry strategicznej z symulacją. Można utworzyć własny patogen, a następnie postarać się, by dotarł do każdego kraju na świecie. System rozprzestrzeniania się wirusów docenili nawet naukowcy i lekarze.

