Megxit. Jak Harry i Meghan będą na siebie zarabiać?

Jak Harry i Meghan będą na siebie zarabiać po tym, jak opuszczą rodzinę królewską? Media na całym świecie zastanawiają się, co teraz będzie robić para książęca.

Jak Harry i Meghan będą na siebie zarabiać? To pytanie stawiają sobie nie tylko Brytyjczycy, ale i media na całym świecie.

– Nie potrafię sobie wyobrazić firmy, która nie chciałaby z nimi współpracować – mówi Diana Pearl z magazynu „Adweek”.

Para książęca wpadła nawet na pomysł, aby zarejestrować własną markę – „Sussex Royal”. Prawdopodobnie pod nią będą sprzedawane jakieś produkty związane z Meghan i Harry’m.

– Według mnie nie będzie na to zgody. Kolegium do spraw heraldyki uzna, że to niewłaściwe, bo sugeruje coś, czego nie ma – komentuje tę sprawę szef Brand Fiance David Haigh.

To jednak nie wszystko, są bowiem inne problemy, znacznie bardziej przyziemne.

– Od momentu, gdy Harry i Meghan zapowiedzieli, ze zamierzają zarabiać pojawiły się różne „trole”, które też chcą zarejestrować tę nazwę jako znak towarowy. Już próbowano w Europie i Ameryce. To kwestia czasu, aż zrobi to ktoś w Chinach, a oni będą musieli walczyć o odzyskanie nazwy – dodaje Haigh.

Pozostaje jeszcze kwestia sporu z pewnym australijskim lekarzem, który kwestionuje prawo książęcej pary do używania nazwy „Sussex Royal”. Wystąpił już on nawet z wnioskiem do brytyjskiego sądu.

– Obamowie dostali 60 milionów dolarów za serię programów dla Netflixa i 50 milionów dolarów za napisanie książek. Harry i Meghan też tak mogą – twierdzi Haigh.

Być może jednak Harry i Meghan mają już inne plany. O tym przekonamy się zapewne już niebawem, kiedy para książęca na dobre rozpocznie nowe życie.

Źródło: Polsat News