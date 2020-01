Nieoficjalnie: Borys Budka nowym szefem PO

Borys Budka najpewniej został nowym szefem Platformy Obywatelskiej. Taki wynik wyborów potwierdzają kolejni politycy PO.

W PO trwa liczenie głosów w wyborach na przewodniczącego. Jeśli po przeliczeniu wyników z 190 komisji nie będzie kandydata z ponad 50 proc. głosów, to odbędzie się druga tura.

Jednak już teraz część polityków PO wyjawiła, że nowym liderem partii został Borys Budka.

Jeszcze nieoficjalnie, ale wszystko już jest jasne.

Nowy Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka @bbudka Powodzenia i wszyscy będziemy Cię wspierać 💪#NowaPlatforma#NowaEnergia pic.twitter.com/2m1YwyzLXT — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) January 25, 2020

Wcześniej Budkę jako wymarzonego, nowego lidera PO wskazał Donald Tusk.

Oprócz Budki o przewodnictwo w PO ubiegało się trzech innych kandydatów. Są to Tomasz Siemoniak, Bartłomiej Sienkiewicz i Bogdan Zdrojewski.

Siemoniak to kandydat z poparciem ustępującego szefa PO Grzegorza Schetyny.

Natomiast ze startu w wyborach wycofała się Joanna Mucha i Bartosz Arłukowicz. Nie jest tajemnicą, iż na rezygnacji tych kandydatów zyskał właśnie Borys Budka.

– Dzisiejsze wybory to pierwszy krok do cudu normalności w Polsce. Drugi krok to piękna, zrównoważona, otwarta na ludzi kobieta, przyszła prezydent Małgorzata Kidawa-Błońska. Finałem będą wybory parlamentarne i wtedy przywrócimy w Polsce normalność stwierdził również głosujący marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Źródło: Radio Zet