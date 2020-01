Polscy studenci w Wuhan uciekli przed koronawirusem. Wylądują w Warszawie

Polscy studenci w Wuhan, gdy wybuchła tam epidemia śmiercionośnego koronawirusa, wydostali w ostatniej chwili z miasta. Są już w drodze powrotnej do Polski.

Polscy studenci w Wuhan są z wydziału Politechniki Rzeszowskiej. Zdołali uciec tuż przed blokadą miasta ogarniętego epidemią koronawirusa.

Wuhan jest obecnie całkowicie odcięte od świata. Odizolowano je też od reszty kraju. Nie można do miasta wjechać, ani z niego wyjechać. Nie działa komunikacja miejska. Studenci dostali się pociągiem do Pekinu. Stamtąd wracają droga lotniczą do Polski, z przesiadką w Dubaju.

Jak poinformowali w mediach społecznościowych, gdy tylko dowiedzieli się o epidemii, spakowali bagaże i kupili ostatnie bilety kolejowe. Następnie zarezerwowali miejsca w samolocie. Planowo lądują w Warszawie w sobotę 25 stycznia. Relacjonują, że mieszkańcy Chin chodzą w maskach i co chwila poddaje ich się kontrolom temperatury ciała. – Każdy kto może, próbuje stąd uciec – podkreślają.

Rzeszowscy studenci informują także, iż nie narzekają na stan swojego zdrowia. W komentarzach pojawiają się jednak liczne obawy. Zaleca im się poddanie się kwarantannie. Studenci skontaktowali się już z polskimi służbami medycznymi.

Źródło: fakt.pl