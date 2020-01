Polski Carrefour rośnie najszybciej w Europie. Biedronka rozwija się jeszcze dynamiczniej!

Carrefour zanotował w Polsce największy wzrost sprzedaży spośród pozostałych krajów Europy. Dynamika przyspieszyła wyraźnie w porównaniu z poprzednim rokiem, mimo rozszerzenia w Polsce zakazu handlu w niedziele – zwracają uwagę eksperci.

Carrefour sprzedał w polskich sklepach w 2019 roku towary za kwotę 2,18 mld euro, czyli 9,22 mld zł. To o 4,4 proc. więcej przy stałym kursie walut.

Natomiast sprzedaż w tzw. sklepach porównywalnych (istniejące rok wcześniej placówki bez nowych otwarć) zwiększyła się o 4,9 proc. To wynik znacznie lepszy niż w 2018 roku, gdy wzrost był trzy razy mniejszy.

Polska była pod względem wzrostu sprzedaży najlepszym krajem w Europie. We Francji spadła ona o 0,1 proc., w Belgii – o 1,5 proc., a we Włoszech – o 2,6 proc. Poza Polską wzrosty zanotowano w Hiszpanii (+0,1 proc.) i Rumunii (+3,6 proc. ). Są one znacznie mniejsze niż w Polsce

Carrefour wypadł jednak słabiej niż największa sieć sklepów dyskontowych w naszym kraju. Biedronka w sklepach porównywalnych uzyskała sprzedaż w 2019 roku o 5,8 proc. większą niż rok wcześniej.

Głównym biznesem Carrefoura w Polsce są hipermarkety (89), a następnie supermarkety (152). Grupa prowadzi też trzy dyskonto-hurtownie Supeco i sklep internetowy z artykułami przemysłowymi oraz produktami i spożywczymi.

Firma w ubiegłym roku uruchomiła w Polsce nowy typ sklepów. Są to placówki ze zdrową żywnością Carrefour BIO oraz sklep bezobsługowy Carrefour Express.

Sieć intensywnie rozwija ponadto palcówki franczyzowe Carrefour Express (640). To osiedlowe sklepy, które są ulubionym miejscem zakupów dla Polaków.

Źródło: businessinsider.com.pl