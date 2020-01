Polskie góry coraz droższe. Znaczny wzrost cen noclegów

Ceny noclegów w górach w czasie tegorocznych ferii zimowych znacznie przewyższają stawki z 2019 roku. Najdrożej płaci się w Kościelisku, Szklarskiej Porębie i Białce Tatrzańskiej

Ceny noclegów w górach wynoszą średnio ponad 100 zł za osobę. Nieco taniej jest mniej znanych górskich miejscowościach – około 60 zł za osobę.

Polacy najchętniej na ferie zimowe wybieramy się do Zakopanego. Jak wynika z raportu portalu noclegi.pl, rezerwacje w zimowej stolicy Polski to 46 proc. wszystkich rezerwacji w polskich górach. Ceny nie są tam jednak najwyższe. Drożej jest w Białce Tatrzańskiej, która przyciąga turystów źródłami termalnymi.

Najwyższe ceny noclegów są w Kościelisku, Szklarskiej Porębie i Białce Tatrzańskiej. Tam wczasowicze płacą od 100 do 130 zł za osobę. W popularnych miejscowościach, jak Zakopane, Wisła czy Karpacz, ceny wbrew pozorom są bardziej przystępne – od 70 do 95 zł za noc. Najtaniej za nocleg płaci się w mniej obleganych miejscach, jak Poronin czy Biały Dunajec – od 45 do 60 zł za osobę.

Wśród Polaków popularnością w okresie ferii zimowych cieszą się także wyjazdy zagraniczne. Ceny za nocleg na Węgrzech czy w Austrii są porównywalne z tymi, które mamy w Polsce. Tańsze są oferty last minut. Chętnych jest jednak wielu i trzeba się decydować natychmiast.

– Ceny wyjazdu na ferie zimowe rosną nie tylko z roku na rok, ale także z miesiąca na miesiąc, średnio o 19 proc. Im bliżej wyjazdu, tym cena jest wyższa. Obiekty noclegowe podnoszą standard oraz jakość usług. Polacy zarabiają coraz więcej, dlatego obserwujemy podwyżki cen. Jeżeli ktoś zarezerwował nocleg w Zakopanem w listopadzie, mógł cieszyć się ceną o 25 proc. niższą niż obecnie – mówi Agnieszka Rzeszutek z noclegi.pl.

W tym roku jako ostatnie rozpoczynają się ferie w województwie mazowieckim (od 10 do 23 lutego). Eksperci ostrzegają, że w tym okresie ceny będą najwyższe. Warszawiacy mogą więc wydać na wypoczynek w górach więcej niż mieszkańcy z pozostałych terenów Polski.

– Właściciele obiektów noclegowych często czekają na ferie województwa mazowieckiego. Podnoszą ceny, licząc na większy zarobek. Cena może być wyższa nawet od 20 do 50 zł dla jednej osoby za noc – ocenia Agnieszka Rzeszutek.

