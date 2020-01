Robert Winnicki masakruje wroga Trumpa, Berniego Sandersa. „Ulubiony doktor to Josef Mengele”

Robert Winnicki odpowiedział na wpis Berniego Sandersa. Ten zaś najwyraźniej chciał wbić szpilę w obrońców życia z powodu ostatniego marszu w Waszyngtonie.

Tak jak co roku na waszyngtoński Marsz dla Życia, tym razem pod hasłem „Życie daje siłę: pro-life jest prokobiece”. Pojawiły się dziesiątki tysięcy Amerykanów z całego kraju. Większość w zorganizowanych grupach reprezentujących organizacje chrześcijańsko-konserwatywne. Wielu z przeciwników przerywania ciąży została w stolicy USA i jej okolicach na kilka dni.

W piątkowym marszu manifestujący trzymali transparenty z napisami „Jestem pokoleniem pro-life”, „Modlimy się, by zakończyć aborcję”, „Prawa kobiet zaczynają się w macicy” oraz hasłami wyborczymi Trumpa.

Rozmowy uczestników zdominował Trump, który w piątek jako pierwszy urzędujący prezydent USA w historii przemówił na marszu do jego uczestników.

– Wszyscy z nas tutaj dziś rozumiemy odwieczną prawdę. Każde dziecko jest cennym i świętym darem od Boga – mówił do zgromadzonych Trump. – Razem musimy bronić, pielęgnować godność i świętość każdego ludzkiego życia – wskazywał przy wiwatach tłumu.

Prezydent USA deklarował też, że „nienarodzone dzieci nigdy nie miały silniejszego obrońcy w Białym Domu”. Słowa krytyki kierował wobec Demokratów, oceniając, że w sprawie aborcji partia ta zajmuje „najbardziej radykalne stanowisko od lat”.

– Dla nas, uczestników marszu, to wielka sprawa, że wspiera nas prezydent USA – powiedział zwolennik Trumpa.

Lewactwo poczuło się najwyraźniej dotknięte całą tą sytuacją. Senator Bernie Sanders napisał więc na Twitterze, że „aborcja to opieka medyczna”. Do tej bzdury odniósł się poseł Konfederacji Robert Winnicki.

– Jeśli „aborcja to opieka medyczna” to prawdopodobnie twoim ulubionym lekarzem jest doktor Josef Mengele. Nic dziwnego, że miałeś duże uznanie dla ZSRS w latach 80-tych, kiedy miliony wciąż tam cierpiały – odpowiedział Winnicki.

If „abortion is health care” then probably your favorite doctor is doctor Josef Mengele.

No wonder you had a lot of recognition for USSR in the 80’s, when millions still suffered there.#ProLife https://t.co/HhahP0DutA

— Robert Winnicki (@RobertWinnicki) January 25, 2020