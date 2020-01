[SONDAŻ] Jak ważna jest dla Polaków pamięć o Auschwitz?

Pamięć o obozie Auschwitz jest osobiście ważna lub bardzo ważna dla 94 proc. Polaków – wynika z badań przeprowadzonych przez Kantar na zlecenie prof. Marka Kuci z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

„Prawie wszyscy badani – 94 proc. – zadeklarowali, że pamięć o obozie Auschwitz (określanym przez nich często jako Oświęcim) jest dla nich osobiście bardzo ważna” – poinformował prof. Kucia, kierownik projektu badawczego „Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach”.

Blisko jedna trzecia badanych – 28,7 proc., wskazała Auschwitz/Oświęcim jako najważniejsze wydarzenie w historii Polski w czasie II wojny światowej. Podobny odsetek (29,2 proc.) określił tak samo agresję niemiecką na Polskę 1 września 1939 r.

Okazuje się, że podstawowe fakty z dziejów obozu Auschwitz są Polakom mało znane.

„Co dziesiąty spośród ogółu badanych (10 proc.), a co trzeci (32 proc.) z podających jakąkolwiek odpowiedź, podał liczbę ofiar obozu Auschwitz, którą można uznać za prawidłową, czyli mieszczącą się w przedziale od 1 mln do 1,5 mln. Dlatego trzeba większej edukacji.

Oszacowana przez historyków i podawana przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau liczba ofiar to ponad 1,1 mln. Liczba ofiar widniejąca na wielojęzycznych tablicach pomnika ofiar obozu w Brzezince to 1,5 mln. Dwie trzecie (67 proc.) respondentów w ogóle nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o liczbę ofiar Auschwitz” – podał w komunikacie prof. Marek Kucia.

Naukowiec wskazał, że Żydzi byli prawidłowo wymieniani najczęściej, jako największa grupa ofiar Auschwitz. Wymieniła ich ponad połowa (56 proc.) respondentów. Prawie co czwarty ankietowany (24 proc.) błędnie uważał, że byli to Polacy. Co piąty badany (21 proc.) nie udzielił odpowiedzi na pytanie o największą grupę ofiar Auschwitz.

Prawie co drugi ankietowany prawidłowo wymieniał Polaków, jako drugą najliczniejszą grupę ofiar obozu (46 proc. badanych). Na to pytanie nie odpowiedziała prawie jedna trzecia (29 proc.) respondentów.

Co z symboliką Auschwitz?

Dla połowy badanych (50 proc.) Auschwitz/Oświęcim to przede wszystkim miejsce męczeństwa narodu polskiego. Dla drugiej licznej grupy (43 proc.) – przede wszystkim miejsce zagłady Żydów.

Polacy interesują się Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau. Połowa respondentów (50 proc.) zadeklarowała, że była w tej placówce. Czterech na dziesięciu z nich (43 proc.) odwiedziłoby je jeszcze raz. Spośród połowy badanych, którzy nie byli w Muzeum, dwie trzecie (66 proc.) chciałoby je odwiedzić.

Sondaż przeprowadzono na liczącej 1015 osób próbie losowo-kwotowej reprezentatywnej dla ludności kraju w wieku powyżej 15 lat. Zrealizowano go w domach respondentów techniką wywiadów osobistych. Dodatkowo był wspomagany komputerowo przez firmę Kantar w dniach 10-15 stycznia 2020 r.. Wszytko to na zlecenie prof. Marka Kuci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownika projektu badawczego „Auschwitz w pamięci społecznej Polaków po 75 latach”.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. Ze względu na to w Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości.

Źródło: PAP