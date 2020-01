Studenci, którzy uciekli przed koronawirusem z Wuhan, są już w Polsce. Czy są zdrowi? Wszyscy zostali przebadani

12 studentów, którzy w ostatniej chwili wyjechali z Wuhan jest już w Polsce. Wszyscy przeszli badania i u nikogo nie stwierdzono objawów zarażenia koronawirusem.

12 studentów Politechniki Rzeszowskiej, którzy dosłownie w ostatniej chwili wyjechało z Wuhan jest już w Polsce . Wylądowali na Lotnisku im. Fryderyka Chopina na warszawskim Okęciu. U żadnego z nich nie stwierdzono objawów koronawirusem.

– Wszyscy zostali przebadani, mieli zmierzoną temperaturę ciała. Mamy informację, i chcę uspokoić, że żadna z osób z naszej wymiany nie ma objawów zarażenia wirusem – powiedział w rozmowie z portalem korso24.pl Jan Rybak, rzecznik Politechniki Rzeszowskiej.

Grupie studentów udało się uciec dosłownie w ostatniej chwili. W ramach programu Erasmus+ 20 słuchaczy Politechniki Rzeszowskiej wyjechało by studiować na Huazhong University of Science and Technology w Wuhan.

Kiedy w mieście wybuchła panika związana z zachorowaniami zakażonych koronawirusem, 12 z nich zdecydowało się opuścić miasto. Kupili bilety na pociąg i wyjechali do do Pekinu. Jak się okazało zrobili to dosłownie w ostatniej chwili, gdyż Wuhan i znaczna część prowincji Hubei znalazły się w strefie zamkniętej przez chińskie władze. Objęła ona aż 40 milionów osób.

Wcześniej 145 studentów Politechniki Rzeszowskiej skorzystało z programu Erasmus+ na uniwersytecie w Wuhan. W rankingu chińskich uczelni Huazhong University of Science and Technology zajmuje 10 miejsce.

W Wuhan przebywa jeszcze 8 studentów Politechniki Rzeszowskiej, a ogółem grupa 30 Polaków.

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed podróżowaniem do Chin i radzi jak ustrzec się zakażenia wirusem.