Szokująca teoria francuskiej minister zdrowia Buzyn. Według niej w Europie jest już wielu zarażonych koronawirusem

W Europie potwierdzone są już trzy potwierdzone przypadki zarażenia koronawirusem. Według Agnes Buzyn, francuskiej minister zdrowia jest ich jednak znacznie więcej, tylko nie zostały jeszcze wykryte.

Wszystkie trzy przypadki zarażenia koronawirusem zostały potwierdzone we Francji. Dwóch pacjentów z pozytywnym wynikiem zostało zdiagnozowanych w Bordeaux i w Paryżu. Trzecia osoba to rodzic jednego z nich. Francuska minister solidarności i zdrowia, Agnes Buzyn podkreśliła, że są to pierwsze przypadki zachorowań na kontynencie. Jak dodała, najprawdopodobniej nie ostatnie.

Z relacji francuskiej minister wynika, że 48-latek – pacjent z Bordeaux, był w środę w Wuhan przed wylotem do Francji. Mężczyzna, zanim został objęty opieką zdrowotną, prawdopodobnie miał kontakt z około dziesięcioma osobami. Władze Francji starają się z nimi skontaktować.

Minister Buzyn przedstawiła tez własną teorie dotycząca liczby zarażonych koronawirusem. Otóż według niej w Europie jest już więcej przypadków, tylko nie zostały jeszcze wykryte. Jak twierdzi minister Buzyn Francja ma najlepszych lekarzy i znacznie lepsze wyposażenie niż inne kraje więc to dlatego nad Sekwaną wykryto pierwsze w Europie przypadki zakażenia. Pozostałe kraje nie są w stanie jeszcze tego zrobić.

W Chinach gdzie liczba zakażeń sięga już 1500 przypadków. 41 osób zmarłych, a stan blisko 300 określa się jako krytyczny. Po za Chinami 2 zarażone osoby zdiagnozowano w Stanach Zjednoczonych i pojedyncze przypadki w Singapurze, Hong-Kongu, Tajlandii, Japonii, Korei i Wietnamie