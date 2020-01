Trybunał Konstytucyjny przyznał swoim pracownikom pół miliona złotych premii

Pół miliona złotych premii przyznał pracownikom Trybunał Konstytucyjny w 2019 roku. Łączna pula wynagrodzeń w tym sądzie to 20 mln zł. Średnio każdy pracownik co miesiąc dostaje 430 zł ekstra dodatku.

Trybunał Konstytucyjny krytykuje się za opieszałość w wydawaniu wyroków i rosnące koszty działalności. Wypłaca on jednak dodatki do regularnej pensji wszystkim pracownikom.

Jak wynika z analiz prac TK, rozpatruje on znacznie mniej spraw niż przed objęciem władzy przez PiS. We wrześniu 2019 roku ogłoszono tylko jeden wyrok. We wrześniu 2015 roku sędziowie TK ogłosili osiem wyroków i trzynaście postanowień o umorzeniu postępowań.

W październiku ub.r. TK wydał jeden wyrok, w listopadzie cztery, a w grudniu dwa. Najbliższa posiedzenie zaplanowano na luty.

Na rozpoznanie czekają ważne sprawy, np. dotycząca aborcji z powodu nieuleczalnych wad genetycznych zagrażających życiu płodu, czyli tzw. aborcja eugeniczna.

Na wyrok TK czeka się średnio 22 miesiące, ale niektóre sprawy przeciągają się i orzeczenie następuje po 3-4 latach – podaje fakt.pl.

W 2019 r. wypłacono pracownikom Trybunału Konstytucyjnego nagrody o łącznej wartości 578.282,88 zł. Daje to 430,27 zł miesięcznie na osobę. Premie są mniejsze niż w 2018 roku, kiedy rozdysponowano w formie dodatków do pensji aż 1,6 mln zł.

Biuro prasowe Trybunału Konstytucyjnego wydało oficjalny komentarz w sprawie nagród. – Przyznawane są na zasadach i według kryteriów wynikających z regulaminów – wyjaśniono zdawkowo.

Źródło: fakt.pl