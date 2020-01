Ukraińców jest już mniej niż Polaków. Liczba mieszkańców Ukrainy drastycznie spada

Liczba mieszkańców Ukrainy spada. Tak wynika z przeprowadzonego ostatnio elektronicznego spisu ludności.

Liczba mieszkańców Ukrainy spada. Na dzień 1 grudnia 2019 r. wynosiła ona 37,3 mln ludzi, bez uwzględnienia Krymu oraz Donbasu. Liczba ta jest o 4,5 mln mniejsza niż się spodziewano i o 10 mln mniejsza niż 2001 r.

To już o milion mniej niż liczba mieszańców Polski, którą w 2019 roku GUS oszacował na 38 386 000 osób.

Wyniki te przedstawił w czwartek minister Gabinetu Ministrów Ukrainy, Dmytro Dubiłet. Poinformował on, że liczba ludności Ukrainy wynosi 37 mln 289 tys.

Ze spisu wynika również, że w Kijowie mieszka 3,7 mln ludzi, z czego niemal 2 mln to kobiety. Ponadto dzieci (0-14 lat) stanowią 15,4 proc. populacji (5,756 mln), a osoby w wieku produkcyjnym łącznie 68 proc. Z tego 9,6 proc. (3,584 mln) to osoby we wczesnym wieku produkcyjnym (15-24 lata), 44,1 proc. (16,458 mln) w głównym (25-54 lata), a 14,1 proc. (5,243 mln) – w dojrzałym wieku produkcyjnym (55-64 lata). 16,8 proc. (6,248 mln) to osoby w wieku powyżej 65 roku życia.

Głównym powodem spadku liczby ludności Ukrainy jest migracja. Szacuje się, że tylko w Polsce mieszka obecnie 1,5 mln osób narodowości ukraińskiej.

Źródło: kresy.pl