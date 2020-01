Cejrowski broni zwolnionego z Trójki dziennikarza. „Lewak, ale słuchałem z zainteresowaniem”

Radiowa Trójka nie przedłużyła wygasającej z końcem stycznia umowy z dziennikarzem Dariuszem Rosiakiem. W internecie trwa zbiórka podpisów pod apelem o przywrócenie na antenę prowadzącego program „Raport o stanie świata”. Głos zabrał również Wojciech Cejrowski.

Rosiak związany był z Trójką od 2006 roku. Prowadził cenioną przez słuchaczy audycję „Raport o stanie świata”. Niespodziewanie 18 stycznia program nie pojawił się na antenie. Okazało się, że dziennikarzowi nie przedłużono umowy, a przewidzianych do końca stycznia audycji nie będzie. Trójka zapowiada wznowienie programu – być może pod zmienioną nazwą – od lutego z nowym prowadzącym.

W sieci powstał apel „Żądamy przywrócenia redaktora Dariusza Rosiaka na antenę radiowej Trójki”, pod którym podpisało się już blisko 1500 osób.

Rosiaka broni również Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. W oświadczeniu wyraziło „najwyższy niepokój” w związku z zakończeniem przez radiową Trójkę współpracy z dziennikarzem. Zaapelowało do władz stacji o przywrócenie Rosiaka do pracy.

Głos w sprawie zabrał również Wojciech Cejrowski. „Rosiak wyleciał z 3-ki? Nie wiem co tan nabroił, ale audycję #RaportOstanieŚwiata robił dobrą. Była skrzywiona w lewo, ale mimo to dobra. Rosiak sądząc po audycji, też lewak, liberał, ale brałem sobie poprawkę na kretyńskie poglądy Prowadzącego i słuchałem z zainteresowaniem” – napisał na Twitterze Cejrowski.

Rosiak to dziennikarz z 30-letnim stażem. W latach 90. był korespondentem w Londynie, pisał dla „Życia”, „Życia Warszawy”, „Tygodnika Powszechnego”. Był zastępcą redaktora naczelnego „Newsweek Polska”, pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika „Ozon”, publikował w „Polityce”, pracował w BBC oraz „Rzeczpospolitej”.

W 2015 roku został laureatem nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego. Był również nominowany do Nagrody Literackiej „Nike” za książkę „Ziarno i krew. Podróż śladami bliskowschodnich chrześcijan”.

Z raportu branżowego portalu wirtualnemedia.pl wynika, że od września do listopada 2019 roku Radiowa Trójka była piątym najchętniej słuchanym radiem w Polsce. Jej udział pod względem słuchania wyniósł 4,9 proc. Był to spadek o 0,8pp. w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku.