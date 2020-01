Konrad Berkowicz w obronie suwerenności Polski. „Wypowiedzieć haniebny traktat” [VIDEO]

Poseł Konfederacji Konrad Berkowicz obnażył podległość Polski wobec Unii Europejskiej i w mocnym wystąpieniu zaapelował o wypowiedzenie haniebnego Traktatu Lizbońskiego. – Unia Europejska szantażuje Polskę, przywróćmy suwerenność – grzmiał z mównicy sejmowej do przedstawicieli rządu.

Konrad Berkowicz podczas swojego wystąpienia w Sejmie odniósł się do polityki Unii ws. reformy sądownictwa w naszym kraju. Zauważył, że naciski stosowane przez Brukselę świadczą o tym, że Rzeczpospolita nie jest do końca państwem suwerennym.

– Unia Europejska wystosowała szantaż finansowy na Polsce i mówię to jako przeciwnik tej reformy sądownictwa i przeciwnik też sądów w obecnej postaci, ale Unia Europejska wystosowała szantaż finansowy, że jeżeli polski rząd – nie wstrzyma się ze swoją reformą sądownictwa, to UE przestanie nam wypłacać odpowiednią ilość pieniędzy. To oznacza, że nie jesteśmy państwem suwerennym, a sądy nie są niezależne, w związku z tym powinniśmy wreszcie przywrócić suwerenność Polski we wspólnotach europejskich i wypowiedzieć haniebny Traktat Lizboński – nawoływał poseł.