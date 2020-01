Koronawirus dotarł do Kanady. Mężczyzna trafił do izolatki o obniżonym ciśnieniu

W Kanadzie odnotowano pierwszy przypadek osoby zakażonej koronawirusem. Zachorował mężczyzna, który przebywał w chińskim mieście Wuhan.

Informację przekazali na specjalnie zwołanej konferencji prasowej przedstawiciele rządu i publicznej służby zdrowia. 50-letni mężczyzna podróżował z Wuhan z przesiadką w Guangzhou, a w minioną środę przyleciał do Toronto.

Niemal od razu mężczyzna poczuł się źle, a jego rodzina zawiadomiła pogotowie. Chory trafił do szpitala w Toronto, do specjalnej izolatki, w której jest niższe ciśnienie niż w sąsiadujących pomieszczeniach. To jeden ze środków zapobiegających przedostaniu się koronawirusa poza izolatkę.

Pierwsze wyniki badań laboratoryjnych lekarze otrzymali w sobotę. Chory jest obecnie w stanie stabilnym, zastosowano leczenie objawowe przez najbliższych kilka dni. Szpital zapewnił jednocześnie, że pozostaje otwarty, a pacjenci i odwiedzający są bezpieczni.

Sunnybrook remains open and clinics and procedures will continue to operate as per normal. The hospital is safe for patients and visitors. — Sunnybrook Health Sciences Centre (@Sunnybrook) January 25, 2020

Planowane jest przeprowadzenie kolejnego testu. Do czasu uzyskania jego wyników zarażenie koronawirusem uznaje się jako „wstępnie potwierdzone”.

Obecnie trwa identyfikacja osób, które mogły się zetknąć z chorym. Mężczyzna przyjechał z lotniska do domu prywatnym samochodem, nie korzystał z transportu publicznego ani z taksówki. Bliskich i znajomych mężczyzny poproszono o pozostanie w domach.

Nie jest natomiast jeszcze pewne, czy chory miał już objawy zarażenia koronawirusem podczas lotu do Kanady i czy mogło to mieć wpływ na stan zdrowia pozostałych pasażerów samolotu.

W portach lotniczych w Toronto, Montrealu i Vancouver są obecnie stosowane dodatkowe środki monitorujące w odniesieniu do pasażerów przylatujących z Chin. Jak podawała The Canadian Press, pasażerów pyta się, czy w ciągu ostatnich dwóch tygodni byli w Wuhan. Jeśli tak – czekają ich specjalne badania lekarskie. W razie niepokojących objawów procedury przewidują natychmiastowy transport chorego do szpitala.