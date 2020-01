Ojciec Andrzeja Dudy o tym, dlaczego zdecydowali się z żoną na adopcję. „Dziecko nie jest zabawką. Wiemy z doświadczenia”

Niewiele w mediach mówi się o tym, że rodzice Andrzeja Dudy adoptowali dziecko. Prezydent ma dwie siostry: biologiczną Annę i przyszywaną Dominikę. Ojciec głowy państwa zdecydował się opowiedzieć szerzej o adopcji.

Ojciec Andrzeja Dudy był gościem programu „Politycy od Kuchni”. Profesor Jan Duda opowiadał w programie o tym, jak trudna może być decyzja o adopcji dziecka. On i jego małżonka Janina wiedzą o tym najlepiej, bo sami zaadoptowali swoją córkę Dominikę – siostrę prezydenta.

– Adopcja jest trudną decyzją. To nie jest tak, ze dziecko jest zabawką – podkreślił ojciec Andrzeja Dudy. – Żeby podjąć taką decyzję, trzeba mieć predyspozycje. Nie każdego stać na to i to nie jest jego wina, że nie jest w stanie przyjąć dziecka z biologicznie innych rodziców, tak jak swojego.

Choć Dudowie zdecydowali się na ten krok, to i tak była to dla nich trudna decyzja. Nie żałują jej jednak.

– My z własnego doświadczenia wiemy, że to jest trudna decyzja, ale decyzja, która – według nas – daje człowiekowi poczucie spełnienia – powiedział profesor.

Ojciec prezydenta powiedział także, że „adopcja to jest naturalna forma wychowywania dzieci”.

Źródło: Super Express