PILNE! Kobe Bryant nie żyje! Legendarny zawodnik NBA zginął w katastrofie

Kobe Bryant nie żyje. Legendarny koszykarz zginął w katastrofie helikoptera w Calabasas w niedzielę rano – podały amerykańskie media.

Kobe podróżował z czterema innymi osobami swoim prywatnym helikopterem.

Ze szczątkowych informacji jakie na razie trafiły do mediów wiadomo, że maszyna runęła na ziemię i zaczęła się palić. Służby badają przyczynę katastrofy.

Wiadomo, że na pokładzie nie było żony gwiazdora Vanessy i ich czwórki córek – Gianny, Natalii, Bianki oraz Capri.

Kobe od czasów, gdy grał dla Lakers znalazł kolejną pasję – latanie. Często podróżował z Newport Beach w Kalifornii do STAPLES Center w DTLA w helikopterze Sikorsky S-76.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020