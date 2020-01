Policje Francji i Holandii rozbiły wielką siatkę przemytników ludzi. Przerzucili do Wielkiej Brytanii 10 tysięcy nielegalnych imigrantów

Francuska i holenderska policja aresztowały 23 członków wielkiej siatki przemytników ludzi. Miała ona przerzucić nawet 10 tysięcy głównie kurdyjskich imigrantów do Wielkiej Brytanii.

Aresztowań dokonano na polecenie Eurojust – jednostki zajmującej się współpracą sądową pomiędzy krajami Unii. „We wspólnej akcji słuzby Francji i Holandii aresztował 23 osoby” – podało Eurojust w komunikacie. „Są one podejrzane o udział w przemycie ludzi na wielką skalę”.

13 osób zatrzymano we francuskim Le Mans. Wcześniej 4 zostały aresztowane w Holandii w okolicach Hagi. Jeszcze wcześniej – 8 stycznia w Le Mans aresztowano 5 innych osób z Iraku. Stało się to po strzelaninie w tym mieście, w której śmierć poniósł jeden z imigrantów. Wszystkie te osoby miały działać w jednej siatce przemytników ludzi.

Służby przeszukały 5 kryjówek i rezydencji używanych przez przemytników. Przestępcy mieli pobierać 7 tysięcy euro od jednego przemycanego imigranta. Według służb miano przerzucić nawet 10 tysięcy imigrantów kurdyjskich do Wielkiej Brytanii. Przemytnicy mieli zarobić na tym procederze 70 milionów euro. Śledztwo prowadzono od 2018 roku.

Przemytnicy wsadzali imigrantów na pontony na wybrzeżu Kanału La Manche. Stamtąd mieli płynąć sami do Wielkiej Brytanii. Brytyjskie i francuskie władze w 2019 roku schwytały 2358 nielegalnych imigrantów, którzy w ten sposób próbowali przedostać się na Wyspy. To o 400% więcej niż rok wcześniej. Częścią planu przemytników było to, by imigranci byli podejmowani z łodzi przez kutry Brytyjskiej Straży Granicznej.

Jak twierdzi David Wood, były oficer brytyjskich służb walczących z nielegalną imigracją im więcej kutrów straży patrolowało Kanał, tym łatwiejsze było zadanie przemytników. Wszystko przez długotrwałe i nieskuteczne procedury deportacyjne. Działają one bowiem na korzyść nielegalnych imigrantów de facto umożliwiają im pozostanie na Wyspach.