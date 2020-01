Przejazdy kolejowe będą z monitoringiem. Surowe kary za łamanie przepisów [VIDEO]

Przy torach kolejowych mają pojawić się kamery. Przejazdy kolejowe z monitoringiem będą rejestrowały kierowców przejeżdżających na czerwonym świetle.

Przejazdy kolejowe z monitoringiem mają przyczynić się do tego, że będzie na nich mniej wypadków.

– Do wielu zdarzeń dochodzi na przejazdach kolejowych. Chcemy zobaczyć czy to działa. Jeżeli kamera zainstalowana jest na skrzyżowaniu i kierowca przejedzie na czerwonym świetle, to naruszenie od razu zostanie zarejestrowane. Podobnie będzie wyglądało w przypadku przejazdu kolejowego. Jeżeli ten system się sprawdzi, będziemy go rozszerzać – mówi Karolina Wieczorek, zastępca głównego inspektora transportu.

Wjazd za sygnalizator, kiedy pali się czerwone światło, grozi mandatem od 300 do 500 zł. Dodatkowo na konto kierowcy trafi 6 punktów karnych.

Aby było bezpieczniej także na drogach, do końca bieżącego roku w 26 w najniebezpieczniejszych miejscach w kraju pojawią się nowe fotoradary.

Źródło: motofakty.pl / plk-sa.pl