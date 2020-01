Rośnie liczba ofiar koronawirusa. Tajemnicza chroba zbiera śmiertelne żniwo

W sobotę rano władze Chin informowały o 1372 zakażonych i 41 zmarłych. W niedzielę rano o 56 zgonach i ponad 1985 zakażonych i hospitalizowanych pacjentach.

Na świecie wirus wykryto w Tajlandii (4 chorych) , Wietnamie (2), Singapurze (3), Japonii (3), Korei Południowej (2), Tajwanie (1), Nepalu (1), Malezji (3), Australii(2), Francji(2) i, jak poinformowało w niedzielę rano ministerstwo zdrowia Kanady, obecność wirusa stwierdzono u chorego, który przyleciał z Chin do Toronto.

W sobotę wieczorem w Moskwie hospitalizowano 8 obywateli Chin mieszkających w jednym z moskiewskich hoteli z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Lekarze badający chorych nie potwierdzili tej diagnozy, poinformowali, że są to przypadki ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i anginy.

🔴Case of #coronavirus in #China.

– 1,985 confirmed cases, including 10 in Hong Kong, Macao and Taiwan

– 56 deaths

– 49 cured

– 2684 suspected cases

— StrategicNews (@StrategicNews2) January 26, 2020