A to Amerykanie, a to Ukraińcy, potem Białorusini. Teraz przyszła kolej na was – ostrzega Polaków przed rosyjskim atakami ekspert, Michaił Krutichin. Według Rosjanina kampania przeciw Polsce jest prowadzona przez Putina wyłącznie dla sondaży. W ten sposób prezydent zdobywa poparcie swoich obywateli.

– Mogę tylko przypuszczać, że ta kampania jest przeznaczona głównie na wewnętrzny użytek. Kolejny raz [Władimir Putin] próbuje przekonać Rosjan, że ktoś im znów przeszkadza: a to Amerykanie, a to Ukraińcy, potem Białorusini. Teraz przyszła kolej na was. – uważa ekspert Michaił Krutichin. Z ekspertem rozmawiali dziennikarze „Rzeczypospolitej”.

Jak długo potrwają te propagandowe ataki? Tego Rosjanin nie jest w stanie przewidzieć.

– Teraz w Rosji trwa kilka równoległych kampanii dla wewnętrznego audytorium, np. z powodu błyskawicznych przetasowań w rządzie, czy ogromna agitacja związana właśnie z 75. rocznicą zwycięstwa w wojnie – mówi ekspert.

Warto zauważyć, że Polacy bardzo często „dostają rykoszetem” podczas różnych wewnętrznych kampanii za granicą. Polityce Izraela również zdobywali sobie przychylność wyborców atakując Polaków.

Źródło: Rzeczpospolita/Nczas.com