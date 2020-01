Ślizgawka na drogach. Kierowcy, miejcie się na baczności! [PROGNOZA POGODY]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącym deszczem dla siedmiu województw. Oto prognoza pogody na niedzielę, 26 stycznia.

Ślisko może być na drogach woj. lubuskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego, a także południowych powiatów woj. wielkopolskiego i mazowieckiego oraz północnych powiatów woj. śląskiego.

IMGW prognozuje, że w tych częściach kraju wystąpią słabe opady marznącej mżawki lub deszczu powodujące gołoledź.

Pierwszy – najniższy stopień ostrzeżenia – oznacza, że IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.

IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Prognoza pogody

W niedzielę przeważająca część Europy będzie pod wpływem słabych wyżów z centrami nad Atlantykiem, Rumunią i Turcją. Jedynie Wyspy Brytyjskie i Skandynawia są w zasięgu głębokiego niżu znad Islandii. Polska będzie pod wpływem wyżu z rejonu Rumunii i Turcji. Napływa wilgotne powietrze polarne morskie.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na południu do 5 st .C nad morzem. W obszarach podgórskich od -1 st. C do 2 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W centrum, na wschodzie i południu miejscami wystąpią słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Na południu lokalnie możliwe opady marznącej mżawki lub śniegu ziarnistego, powodujące gołoledź.

Miejscami mgły, na południu marznące, ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od -2 st. C na południu do 3 st. C nad morzem. W obszarach podgórskich od -5 st. C do -2 st. C. Lokalnie w kotlinach górskich możliwy spadek temperatury do -9 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na południowym zachodzie również z rozpogodzeniami. We wschodniej połowie kraju, a pod wieczór również na krańcach zachodnich, opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na wschodzie okresami możliwy również śnieg. Temperatura maksymalna od 1 stopnia na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 4 st. C w centrum, do 7 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, pod wieczór na zachodzie porywisty, południowo-zachodni i południowy.

