Soros atakuje Facebooka! Zarzuca portalowi wspieranie reelekcji Trumpa

George Soros atakuje Facebooka! Jak informuje Fox News powołując się na serwis Politico, Miliarder oskarżył portal o pomoc w reelekcji Donalda Trumpa w 2020 r.

George Soros atakuje Facebooka w niespotykany dotąd sposób. Miliarder wygłosił swój pogląd kuluarach Światowego Forum Ekonomicznego.

– Facebook będzie pracował nad tym, aby Trump został ponownie wybrany, a Trump będzie chronił Facebook – powiedział.

Soros wyraził również swój niepokój o wynik wyborów.

Z kolei Facebook zapowiedział, że nie będzie utrudniał politykom publikowania treści. Nie będzie również sprawdzał ich prawdziwości.

– Ostatecznie nie uważamy, aby decyzje o reklamach politycznych powinny być dokonywane przez prywatne firmy – powiedział Rob Leathern, jeden z dyrektorów w firmie Facebook.

– Przy braku regulacji Facebookowi i innym firmom nie zostało nic innego, jak tylko kształtowanie swoich własnych polityk. Swoją politykę oparliśmy na zasadzie, że ludzie powinni być w stanie usłyszeć, co mają do powiedzenia ci, którzy chcą nimi rządzić, bez upiększeń, oraz że to, co mówią, powinno być analizowane i omawiane na forum publicznym – dodał.

Soros w swoim wystąpieniu na szczycie skrytykował wielu polityków – Donalda Trumpa, Xi Jinpinga, Narendrę Modiego, Jaira Bolsonaro oraz Viktora Orbána. Najbardziej dostało się prezydentowi USA. Soros nazwał go „kanciarzem”, „najwyższym narcyzem” i „negocjanistą klimatycznym”.