Już 68 proc. Francuzów niezadowolonych z prezydentury Emmanuela Macrona

Prezydent Macron traci cztery punkty w najnowszym sondażu popularności. Suma Francuzów niezadowolonych z z prezydenta republiki wzrosła do 68%.

Oznacza to, że w styczniu Macron stracił cztery procent „zaufania”. W grudniu ufało jego polityce 34%, teraz tylko 30. To z pewnością echo protestów w sprawie reformy emerytalnej.

Sondaż popularności opracował Ifop na zlecenie „Le Journal du Dimanche”. Deklaracje niezadowolenia z prezydenta złożyło 68% ankietowanych. Taki poziom nieufności miał Macron w grudniu 2018 r., zaraz po rozpoczęciu buntu „żółtych kamizelek”.

W środku tego kryzysu zaufanie do prezydenta spadło do rekordowego poziomu 23%. W ostatnim półroczu zaczęło jednak Macronowi „przybywać”. Ostatnie miesiące 2019 roku odnotowywały poziom 33-34%. Teraz mamy kolejną erozję postrzegania go przez obywateli.

Podobne „tąpnięcie” dotyczy popularności premiera rządu Edouarda Philippe’a. W styczniu zaufanie do jego działań obniżyło się z 36 do 33%.

Źródło: JDD/ AFP