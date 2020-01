Oto majątek nowego szefa PO. Prześwietlono oświadczenie majątkowe Borysa Budki

Borys Budka został nowym przewodniczącym PO. Jaki jest jego majątek?

W wyniku sobotniego głosowania Borys Budka został nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej. Dziennikarze szybko przejrzeli oświadczenie majątkowe nowego lidera PO.

Budka ma na koncie 90 tys. złotych oraz 100 dolarów oszczędności. Jako poseł rocznie zarabia prawie 138 tys. złotych.

Poza pracą w parlamencie dorabia na uczelni. Jako wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach miesięcznie otrzymuje prawie 4 tys. złotych.

To daje mu rocznie ok. 48 tys. złotych. Na drugiej uczelni, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, zarobił w ciągu roku tylko 3,8 tys. złotych.

Budka ma dwa samochody. Jeden to stary Nissan Note, drugi to wzięta na kredyt Toyota C-HR. Budce zostało 59 tys. złotych do spłaty Toyoty.

Razem z żoną ma kilka nieruchomości. Pierwsza to niemal 300-metrowy dom wart ok. 800 tys. złotych. Działka na której stoi warta jest ok. 300 tys. złotych.

Natomiast dwa mieszkania Budki i jego żony są warte ok. 580 tys. złotych i ok. 160 tys. złotych. Pierwsze ma 165-metrów, drugie 75-metrów.

Nowy szef PO ma do spłaty kredyt mieszkaniowy w wysokości 160 tys. złotych.

Źródło: InnPoland