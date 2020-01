Paweł Królikowski z mocnym wyznaniem! „Życie jest darem. Otrzymaliśmy je od Boga” [Na noc]

Paweł Królikowski to aktor, którego pokochała polska publiczność. Telewidzowie uwielbiają go za postać „Kusego” w serialu TVP, Ranczo. Teraz aktor walczy z poważną chorobą. Jednak w piękny sposób mówi o życiu!

Przypomnijmy, że problemy zdrowotne Pawła Królikowskiego rozpoczęły się w 2015 roku. Wówczas przeszedł operację usunięcia tętniaka mózgu.

Aktor o swojej chorobie wspomniał w pierwszym odcinku kolejnej edycji programu.

„Na początku maja nie przyjechałem do was. Moje zdrowie nie było OK. Musiałem więc coś z tym zrobić. Spotkałem ludzi w Szpitalu Bródnowskim, w szpitalu koło Zgierza i tam uratowali mi życie. Uratowała mi życie moja żona i mój profesor Ząbek. Okazało się, że mogę żyć” – powiedział aktor.

Pod koniec grudnia 2019 r., kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia, znów trafił do szpitala. Tym razem przyczyną był krwiak, powstały w wyniku przebytej operacji. Aktor, choć wciąż osłabiony, czuje się lepiej. W tych trudnych chwilach zawsze może liczyć na swoją ukochaną żonę.

Przypominamy, jego wywiad, gdzie aktor wprost powiedział, że nie wstydzi się swojej wiary! W rozmowie z ks. Bartłomiejem Królem, aktor powiedział, że życie jest pięknym darem.

„Jesteśmy nim obdarowani przez rodziców, których natchnął Duch Święty. Otrzymaliśmy więc życie od Boga” – powiedział.

Dalej aktor w rozmowie z młodzież w Tomaszowie Mazowieckim powiedział, że modlitwa to podstawa wszystkiego. Dlatego, że daje siłę i wiarę w siebie.

„Ja tak jestem zrobiony przez Pana Boga na tym świecie, że bez wiary nie umiałbym żyć” – mówił.

Źródło: Dekalog za kulisami, aut. ks. Bartłomiej Król/ wp.pl/ nczas.com