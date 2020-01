Przerażające nagranie. Pielęgniarka z Wuhan mówi nawet o 90 tysiącach zarażonych koronawirusem [VIDEO]

Liczba zarażonych koronawirusem i chorych rośnie z godziny na godzinę. Teraz podaje się liczbę 2019 chorych. Tymczasem pielęgniarka z Wuhan w nagraniu w mediach społecznościowych mówi o nawet 90 tysiącach zarażonych.

Jeszcze w sobotę podawano, iż wskutek epidemii zmarło 41 osób. W niedzielę już 56. W sobotę zdiagnozowano 1354 chorych. Dzień później już 2019. 25% przypadków uznanych jest za bardzo poważne.

Wirus pojawił się już w Europie. We Francji odnotowano 3 przypadki i 1 prawdopodobny na Ukrainie. Liczby zmieniają się z godziny na godzinę, a pielęgniarka z zamkniętego Wuhan mówi nawet o 90 tysiącach zarażonych.

– Jestem w miejscu gdzie zaczęła się epidemia koronawirusa. Powiem wam prawdę – mówi pielęgniarka w dramatycznym nagraniu udostępnionym przez media społecznościowe. – W tym momencie w prowincji Hubei, w Wuhan, a nawet w Chinach 90 tysięcy osób zostało zarażonych koronawirusem.

– Do wszystkich, którzy mnie teraz oglądają mówię: nie wychodźcie na zewnątrz. Nie spotykajcie się. Nie jedzcie na zewnątrz. Raz w roku obchodzimy chiński nowy rok. Jeśli teraz jesteście bezpieczni będziecie mogli spotkać się ze swą rodziną w przyszłym roku.

Jak twierdzi pielęgniarka jedna osoba może zarazić naraz nawet 14 innych. To mówi o zdolności atakowania i przenoszenia się jakie ma wirus. Epidemia zaczyna się rozwijać, gdy 1 osoba może statystycznie zarazić więcej niż 1 inną. Poniżej tego wskaźnika epidemia samoczynnie wygasa. Przerażające dane potwierdza pośrednio nawet prezydent Chin Xi Jinping, który powiedział, że wirus „rozprzestrzenia się z rosnąca szybkością”.

Pielęgniarka błaga też wszystkich by wsparli Wuhan i przekazywali maski, gogle, ubrania. To co dostarcza rząd Chin nie wystarczy. Według niej wirus już przeszedł mutację, co oznacza, że mogą wydarzyć się straszne rzeczy.