Znany skoczek narciarski OSTRO o polskich kibicach. „Powinni im TEGO zakazać” [FOTO]

Sezon na skoki narciarskie trwa w najlepsze. Dawid Kubacki jest w znakomitej formie. Liczymy również na przebudzenie reszty biało-czerwonej drużyny. Kibice przed telewizorami dmuchają naszym skoczkom pod narty. Ci, którzy wybrali się na skocznie wspierają swoich ulubieńców machając flagami i grając na wuwuzelach.

To właśnie wuwuzele przeszkadzają kanadyjskiemu skoczkowi – Mackenzie’emi Boydowi-Clowes’owi. Sportowiec zastanawia się w mediach społecznościowych czy hałasujące instrumenty powinny być sprzedawane dorosłym Polakom.

„Czy kontrowersyjnym jest powiedzenie, że ktoś, kto jest w wystarczającym wieku, by móc legalnie pić alkohol, nie powinien mieć możliwości kupowania robiących hałas trąbek na imprezach sportowych?” – zapytał na Twitterze skoczek po skokach w Zakopanem.

Is it controversial to say that anyone old enough to legally drink should not be allowed to buy noisemaker horns at sporting events? 🤔

