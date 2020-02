Czy wybory parlamentarne były sfałszowane? Stefan Niesiołowski szokuje

Stefan Niesiołowski zasugerował, że ostatnie wybory parlamentarne były sfałszowane. O co chodzi byłemu posłowi Platformy Obywatelskiej?

Nierzadko jest tak, że politycy, którzy nie dostali się do Sejmu albo Senatu, sugerują, że wybory parlamentarne były sfałszowane. Zazwyczaj jednak powołują się oni na nieprawidłowości w liczeniu głosów.

Teraz w rozmowie z „Super Expressem” swoją wizję przedstawił Stefan Niesiołowski. Otóż przyznał on, że nie wie, czy wybory faktycznie sfałszowano. Natomiast przestrzegł przed tym, co może wydarzyć się w przyszłości.

– Jak oni zobaczą, że będą przegrywać, to ciekawe do czego sięgną. Wyrządzili już tyle zła, że oni – moim zdaniem – mogą sięgnąć nawet do siły – ostrzegał Niesiołowski przed politykami Prawa i Sprawiedliwości.