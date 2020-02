HIT! Rosjan w windzie witał… Władimir Putin. Reakcje ludzi BEZCENNE [VIDEO]

Władimir Putin wita ludzi w windzie? Rosyjski prankster postanowił sprawdzić, jak Rosjanie zareagują, gdy w ich windzie zawiśnie portret Władimira Putina.

Rosyjski prankster Bashir Dokov zamieścił w serwisie YouTube nagranie, na którym zobaczymy reakcje ludzi na umieszczony w windzie portret na którym jest Władimir Putin.

Dokov umieścił obraz w windzie i zamontował w niej kamerę. Następnie żartowniś obserwował jak będą zachowywać się pasażerowie.

W Rosji filmik szybko stał się hitem Internetu. Do tej pory obejrzano go ok. dwa miliony razy.

Jak ludzie reagowali na witającego ich w windzie prezydenta? Większość robiła sobie z portretem zdjęcie. Jedna kobieta nawet uklękła!