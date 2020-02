Koronawirus w Wielkiej Brytanii. „Superroznosiciel” zakaża kolejne osoby

Koronawirus w Wielkiej Brytanii jest coraz silniejszy. Okazuje się bowiem, że doszło do 4 nowych zakażeń. Być może odpowiada za nie biznesmen z Brighton.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii zaatakował kolejne osoby. Tamtejsze ministerstwo zdrowia informuje o 8 przypadkach zarażenia. 10 lutego potwierdzono 4 z nich.

Sky News donosi, że wszystkie przypadki infekcji wiążą się z biznesmenem z Brighton. Mężczyzna ten przebywał w styczniu w Singapurze, natomiast później w kurorcie narciarskim we Francji. Do Wielkiej Brytanii wrócił 28 stycznia samolotem easyJet lecącym z Genewy do Londynu. Obecnie mężczyzna przebywa w szpitalu St Thomas’ Hospital w Londynie.

Brytyjskie media nazwały mężczyznę „superroznosicielem”. Miał on zakazić 5 osób na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz 6 poza jego granicami.

Ministerstwo zdrowia nie potwierdza jednak medialnych doniesień.