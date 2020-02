Przerażające sceny z Wuhan. Już nie tylko epidemia. To miasto apokalipsy [VIDEO]

Od kilku tygodni Wuhan o cała prowincja Hubei są strefami zamkniętymi. To własnie tam wybuchła epidemia koronawirusa, która kosztowała życie już ponad 1000 osób.

Władze chińskie za wszelką cenę starają się ukryć prawdziwą sytuację w mieście i prowincji. Aresztuje dziennikarzy, osoby powiadamiające świat o tym co się naprawdę dzieje. Tym niemniej do mediów społecznościowych przeciekają nagrania z przerażającymi scenami, które pokazują prawdziwą skalę problemu.

Największy szok budzi to jak władze – policja i służby traktują ludzi podejrzanych o zarażenie koronawirusem.

These videos of China spraying disinfectant around #WuHan aren’t giving me the impression that they have the #corornavirus under control. pic.twitter.com/4WDYTLGAqb

“I'm afraid. In front of me is the virus and behind me is the legal and administrative power of China.”

Chen Qiushi has since gone missing after reporting on the #coronavirus in #Wuhan. Censorship is a very serious business in #China. pic.twitter.com/yEWQfokxI9

— Darren of Plymouth 🇬🇧 (@DarrenPlymouth) February 11, 2020