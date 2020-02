Zandberg kapituluje i przeprasza „Cisowiankę”. Poszło o aborcję

Pa wściekłym ataku partii Razem Adriana Zandberga na „Cisowiankę” sąd w końcu nakazał lewicowej partii przeprosić. Przypomnijmy w 2017 r. partia Zandberga wezwała do bojkotu oferowanych przez spółkę produktów. Sugerowała ona, że wspierając organizację pro-life producent popularnej wody narusza prawa kobiet.

Wyrokiem sądu partia Razem teraz przeprasza spółkę Nałęczów Zdrój sp. z o. o. za naruszenie ich dóbr osobistych,. „Bez jakiegokolwiek uzasadnienia” wzywając do bojkotu jej produktów. Jak czytamy w oświadczeniu, partia „bezpodstawnie sugerowała, że spółka Nałęczów Zdrój sp. z o. o. naruszała lub sprzeciwiała się prawom kobiet”.

Partia wyraziła ubolewanie, że „nie dochowała należytej staranności i nie podjęła próby ustalenia, czy Nałęczów Zdrój sp. z o. o. podejmowała jakiekolwiek działania kierując się względami ideologicznymi i tym samym czy istniała podstawa do bojkotu jej produktów”.

Oczywiście koledzy Zandberga przeprosili jak zostali zmuszeni do tego przez sąd.

Przypomnijmy, że w 2017 r. partia Razem udostępniła na Facebooku atakujący wpis an temat firmy. Dotyczył on sprawozdania finansowego „Fundacji Pro – prawo do życia” za rok 2014. Autorzy wpisu napisali, że „przeciwnicy praw kobiet otrzymali w wspomnianym roku darowiznę na kwotę 60 tys. złotych od Fundacji Rodziny Witaszków”.

„Na stronie Szantaż z dala od szpitala znajdziecie garść informacji na temat finansowania antyaborcyjnych organizacji. Jednym z hojniejszych darczyńców okazał się wiceprezes zarządu spółki Nałęczów Zdrój, producenta Cisowianki. Warto poinformować znajomych oraz pamiętać, gdy następnym razem będziecie kupować wodę!” – napisano na profilu partii.

Od razu po takich oskarżeniach na profilu wody Cisowianka na Facebooku pojawiło się oficjalne oświadczenie. W nim właściciel marki Cisowianka jest firmą „neutralną światopoglądowo nie angażującą się po żadnej ze stron sporów światopoglądowo-politycznych”.

„Dodatkowo firma nigdy nie ingerowała i nie będzie ingerować w prywatne poglądy zarówno członków Zarządu. Oraz swoich pracowników, szanując prawo każdego człowieka do własnych przekonań. Uprzejmie prosimy o uszanowanie tego stanowiska” – napisano.

Źródło: Facebook/ PAP