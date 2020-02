„Entuzjazm przebija sufit”. Rekordowe poparcie dla Trumpa w prawyborach w New Hampshire

Prezydencka kampania wyborcza powoli zaczyna się rozkręcać. W New Hampshire odbyły się pierwsze prawybory mające wyłonić kandydatów Demokratów i Republikanów w wyborach prezydenckich. W przypadku Republikanów to czysta formalność, bo i tak wiadomo, że jej kandydatem będzie Trump. Tak się dzieje zawsze – każda partia wystawia swego prezydenta, by ubiegał się o reelekcję.

Tym niemniej liczba głosów oddanych na urzędującego prezydenta może świadczyć o poparciu jakie ma. Jak się okazuje Trump bije wszelkie rekordy popularności. Po podliczeniu 86% głosów już zgromadził ich 117,5 tysiąca. Może więc liczyć na około 135 tysięcy głosów. Udział kontrkandydata jest symboliczny i zdobędzie on najwyżej symboliczne 1%

Ale już ze 117,5 tysiącami Trump uzyskał wynik lepszy niż jakikolwiek prezydent ubiegający się o reelekcję w ciągu ostatnich 40 lat. Gdy prezydent Obama w 2012 roku ubiegał się o reelekcję i nie miał wśród Demokratów rywala uzyskał 49 tysięcy głosów. Bush w 2004 – 53 tysiące, a Clinton w 1996 – 77 tysięcy.

“Entuzjazm dla r Donalda Trumpa przebija sufit!” – skomentował na Twitterze jeden z szefów jego kampanii Brad Parscale. Ten wynik już jest lepszy o 17 tysięcy od tego z 2016 roku, kiedy to była prawdziwa rywalizacja i Trump miał kilku kontrkandydatów.

Wyborcy z partii, z której pochodzi prezydent ubiegający się o reelekcję znacznie rzadziej niż rywale biorą udział w prawyborach, bo wynik jest z góry przesądzony i lokator Białego Domu nie ma konkurenta. Tym bardziej więc wynik Trumpa może „zaboleć” Demokratów.

Wsród nich zwyciężył socjalista Bernie Sanders uzyskując 72 tysiące głosów. Prawybory skończyły się prawdziwą klęską dla faworyta partyjnego aparatu Demokratów, establishmentu i mediów. Joe Biden, wiceprezydent za kadencji Obamy zajął zaledwie 5 miejsce.

Enthusiasm for @realDonaldTrump is through the roof!

With approximately, 70% of precincts reporting, President Trump has surpassed the New Hampshire Primary vote total of every incumbent President running for re-election over the last four decades.

— Brad Parscale – Text TRUMP to 88022 (@parscale) February 12, 2020