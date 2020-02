Głowa Kościoła Szatana: Ponad 50 proc. naszych członków to osoby LGBTQ

Lucien Greaves, głowa tzw. „Kościoła Szatana” w USA, wyznał, że ponad 50 proc. amerykańskich satanistów stanowią osoby LGBTQ. Greaves zapewnił też, że jego sekta wspiera takie inicjatywy jak tzw. „Pride’y”, czyli tęczowe święta „dumy gejowskiej”.

– Uczciwe byłoby stwierdzenie, że ponad 50% naszych członków to osoby LGBTQ – powiedział Lucien Greaves, głowa tzw. „Kościoła Szatana” w USA.

Mężczyzna powiedział brytyjskiemu magazynowi Attitude, że osoby LGBTQ zaczęły zapisywać się do organizacji po tym „gdy zorganizowali tzw. „Różową Mszę””.

– Wtedy przyszły do nas osoby LGBT, które szukały innej społeczności, która nie postrzegałaby ich przez pryzmat orientacji – powiedział.

Greaves zachęca by osoby o różnych orientacjach dołączały do jego sekty. – W Kościele Szatana wszyscy jesteśmy prawie jednym i tym samym. Nie tylko jesteśmy tolerancyjni dla osób trans, gejów lub osób świadczących usługi seksualne, ale nas po prostu nie obchodzi co oni robią. Wiele osób to docenia – uważa.

– Nasza historia na zawsze będzie związana z ruchami „Pride” w Stanach Zjednoczonych – zapewnił.

Źródło: Lifesitenews.com/russian-faith.com