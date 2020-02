Jak gwiazdy dbają o planetę. Jane Fonda – jeśli złoto i diamenty, to tylko „etycznego pochodzenia”

Gwiazdy, i nie mamy tu na myśli Kingi Rusin, prześcigają się w manifestowaniu jak bardzo dbają o planetę i walczą z globalnym ociepleniem. Wszystkie jednak zostały przyćmione przez lewaczkę Jane Fonda.

Gwiazdy pouczają maluczkich jak mają żyć i co robić, by być przyjaznym dla środowiska. Np. co trzeba jeść, dlaczego trzeba siedzieć w domu i nigdzie nie podróżować – chodzi o tzw ślad węglowy, w co się co ubierać. Oczywiście to, że możni i wpływowi latają od konferencji na konferencje klimatyczną prywatnymi odrzutowcami nikogo nie powinno dziwić, bo robia to dlas wyższej sprawy – dla ocalenia ludzkości. Taki książę Karol odbył aż 16 lotów, by w Davos spotkać się z ekoGrecią.

Najnowsza moda wśród gwiazd to przechwalanie się starymi ubraniami. Chodzi o to, że produkcja każdego nowego oznacza zużycie energii, surowców, wody etc. Jeśli nie będziemy więc kupować nowych ubrań, tylko chodzić w starych to tym samym zadbamy o środowiskowo.

Wszystkich jednak dosłownie przyćmiła swym blaskiem aktorka Jane Fonda znana ostatnio nie tyle ze swych ról, co z lewicowej działalności. Dawna gwiazda opublikowała na Twitterze swe zdjęcie pokazujące jak „ekologicznie” ubrała się i przystroiła na ceremonię wręczenia tegorocznych Oskarów. Swe zdjęcie opatrzyła komentarzem: „Na Oscarach mam biżuterię Pomellato, ponieważ używa tylko odpowiedzialnie, etycznie wydobytego złota i trwałych diamentów” .

Początkowo myśleliśmy, że wpis Fondy, to żart. Ale z komentarzy ekokogistów wynika, że ona napisała to na poważnie. Tak więc Szanowni Państwo jeśli dbacie o klimat, to noście złoto po sprawdzeniu, w której kopalni je wydobyto i czy aby etycznie. I nie zakładajcie żadnych podrób – sztucznych diamentów w rodzaju cyrkonii, szkiełek, tylko prawdziwe brylanty.