Kroniki ubogacania. Bił córkę rożnem od kebaba, kazał jej udawać kalekę, by brać socjal!

Szwedzki sąd skazał imigranta z Iraku na 8 lat więzienia za znęcanie się nad swoją rodziną i wyłudzanie zasiłków. Oprawca twierdził, że córki i żona plamiły jego honor.

W sądzie udowodniono imigrantowi, iż przez prawie 5 lat- od stycznia 2015 roku do września 2019 znęcał się nad swoją rodziną. Oprawca wpadł po tym jak dwoje z siedmiorga jego dzieci zgłosiło do pomocy społecznej skargę na postępowanie swego ojca.

Jak opisały w powiadomieniu ojciec miał im grozić śmiercią, znęcać się nad nimi, nazywać córki „ku..mi” gdy odmawiały noszenia hidżabu – informuje szwedzka telewizja SVT.

Prokurator Malin Paulsson powiedziała, iż imigrant maniakalnie powtarzał rodzinie, by nie przynosiła mu wstydu. Jego żona zeznała, iż trzymał ją w domu w zamknięciu przez 10 lat. Na zewnątrz mogła wychodzić tylko wtedy, gdy kazał jej wynosić śmieci.

Najstarszą córkę zmuszał do tego, by udawała kalekę, po to by otrzymywać zasiłek opiekuńczy na nią. Lekarzom odmawiał jednak możliwości zbadania jej. Zwyrodnialec miał kopać żonę i córki, bić je także rożnem od kebaba. Pewnego razu pobił swą żonę tak mocno, iż ta poroniła.

Imigrant, który przyjechał do Szwecji w 2006 roku został skazany na 8 lat więzienia.

Według raportu Sztokholmskiego Uniwersytetu z 2017 roku, 240 tysięcy młodych ludzi, żyje w Szwecji w rodzinach, gdzie obowiązują „prawa honoru” nakazujące bezwzględne posłuszeństwo głowie rodziny i często podporządkowanie się szariatowi. Nieraz dochodzi do „honorowych zabójstw” Najbardziej znanym przypadkiem był ten, gdy imigrant zamordował swą żonę zadając jej 66 ciosów nożem i obcinając nos i górną wargę.