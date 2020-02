Nie będzie podatku od mięsa? Kancelaria Premiera zapowiada, że się na niego nie zgodzi

Wygląda na to, że w Polsce nie będzie podatku od mięsa. Zapowiada to Kancelaria Premiera w związku z pomysłami eurokratów.

O tym, że nie będzie podatku od mięsa, poinformowało „Super Express” Centrum Informacyjne Rządu.

– Takie propozycje przypominają inne pomysły, które przez lata wskazywano brukselskim urzędnikom, jak nazywanie ślimaka rybą a marchewki owocem czy ustalanie oczekiwanej krzywizny bananów – usłyszeli dziennikarze.

Europejskie organizacje pozarządowe zrzeszone w koalicji TAAP uważają, że wyższe ceny mięsa zmniejszyłyby jego spożycie. Pomysł ten bardzo podoba się niektórym europosłom, np. Sylwii Spurek.

– Działania ekologiczne w UE to obecnie priorytet i Polska podchodzi do nich poważnie. Realizujemy program „Mój prąd”, czyli dofinansowania do założenia paneli fotowoltaicznych i rozwijamy program „Czyste powietrze”. Nie ma żadnego sensu w kreowaniu nowego podatku, którego podstawy są raczej ideologiczne – dodaje Centrum Informacyjne Rządu.